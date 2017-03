Tussen eind april 2017 en bouwvak 2018

Herinrichting Haadwei zal ruim jaar vergen

DAMWALD – Aannemer Faber uit Bolsward zal vermoedelijk de herinrichting van de Haadwei in Damwâld gegund krijgen. De kosten worden geraamd op ongeveer vier miljoen euro. Formeel moet de ‘Stuurgroep’ – met vertegenwoordigers namens de provincie Fryslân en de drie betrokken gemeenten – nog een besluit nemen over de gunning.

De verwachting is dat de klus ruim een jaar zal vergen. Hoe de gevolgen precies zijn voor het sluipverkeer in Damwâld, is nog ongewis. “In kwestje fan monitore en sa nedich yngripe”, zei wethouder Roelof Bos (CDA) maandagavond bij een presentatie voor raadsleden en leden van de klankbordgroep.

Lovend

De aanwezige bewoners waren voornamelijk lovend over het definitieve ontwerp voor de herinrichting. In de omgeving van het winkelcentrum zal een maximum snelheid gelden van 30 kilometer per uur. De bestrating zal bestaan uit klinkers. Met behulp van een soort zwarte sierbestrating worden ter hoogte van het winkelcentrum kronkelige lijnen aangebracht, die de suggestie wekken dat de weg niet recht ligt.

Buiten dit centrumdeel geldt in de bebouwde kom de maximum snelheid van 50 kilometer per. “Mar minder hurd as 50 mei fansels ek”, beklemtoonde wethouder Bos. “Want 50 is gauris te hurd.”

Kritiek

De meest kritische geluiden kwamen van raadsleden, maar formeel zal de raad er geen besluit meer over nemen. Dit is 26 april 2016 al besloten. Toch werd een tip van Kees Wielstra (D’82) in dank aanvaard: “Lis de stiennen yn it nije fyts- en kuierpaad net yn healstiens ferbân, dat is op termyn in ramp foar fytsers!” Een veel vlakker en vooral langer houdbaar wegdek ontstaat met het zogeheten keperverband, merkte Wielstra op.

Fontein

In de plannen is ook een bescheiden fontein opgenomen. Hoe die er precies uit zal zien en zal functioneren, is nog niet precies zeker. Wel staat vast dat dit water in een soort kelder zal worden gezuiverd, omdat het gaat om leidingwater dat zich mengt met regenwater. “Die zuivering is wettelijk verplicht vanwege de veiligheid”, zei een betrokken ambtenaar.



Kansen in kernen

De herinrichting maakt deel uit van het meerjarige project Kansen in Kernen, dat een gevolg is van de aanleg van de Sintrale As: het doorgaande autoverkeer gaat nu om de dorpen Garyp, Burgum, Feanwâlden, De Falom, Damwâld en Hurdegaryp heen. Dus kunnen de ‘oude’ provinciale wegen (nu in beheer bij de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel) worden heringericht, zodat ze aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers in de zes dorpen. De gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland en de provincie Fryslân betalen de herinrichtingen gezamenlijk. De kosten voor de herinrichting van de Haadwei zijn circa vier miljoen euro.