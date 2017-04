Faber BV wil eind dit jaar klaar zijn

Herinrichting Haadwei begonnen

DAMWALD – Aannemersbedrijf Faber BV uit Bolsward is maandag 10 april begonnen met de herinrichting van de Haadwei in Damwâld. Het doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar wordt – in fasen - wel vertraagd vanwege het geleiden van het autoverkeer met behulp van verkeerslichten, meldt uitvoerder Ale de Vos namens Faber BV.

Hij hoopt dat het werk van Faber eind dit jaar gereed kan zijn. Daarna moet de gemeente nog aan de slag met bijvoorbeeld het herplanten van bomen. Faber heeft het project als het ware opgeknipt in zeven fasen, afwisselend in het noordelijke, het zuidelijke en het middendeel van de Haadwei. Maandag is Faber begonnen in de buurt van het winkelcentrum. Over een paar weken volgt al fase 2, in het zuidelijke deel van de Haadwei.



"Hoe minder auto's, hoe leaver"

Hoewel autoverkeer dus mogelijk blijft, ziet projectleider Ale de Vos van Faber BV het liefst dat autobestuurders andere routes kiezen, zoals De Sintrale As. “Hoe minder autoferkear oer de Haadwei, hoe leaver as wy it hawwe”, zegt De Vos.



Bouwvak

Of het bedrijf in de bouwvak doorwerkt aan de herinrichting, is nog niet geheel zeker, aldus De Vos. “Ik tink fan al”, luidt zijn vermoeden. Onlangs sprak een medewerker van de gemeente Dantumadiel de verwachting uit, dat hele herinrichtingsproject duurt tot de bouwvak van 2018.



Bouwkeet

Voor mensen die meer specifieke informatie willen, is er elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 inloop in de keet van Faber achter het winkelcentrum.