“Dantumadiel.frl maakt gemeente herkenbaar”

DAMWALD – De gemeente Dantumadiel onderzoekt of de internetnaam dantumadiel.frl ingevoerd kan worden. Een motie hiertoe, ingediend door de FNP, werd op 31 januari unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Het streven is de herkenbaarheid van de gemeente te versterken.

Ambtelijk is de gemeente per 1 januari 2017 gefuseerd met buurgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Sindsdien hebben bestuurders van de gemeenten een @ddfk.nl-emailadres.

Bestuurlijk blijft Dantumadiel echter zelfstandig. De raad ziet graag dat de gemeente haar herkenbaarheid terugkrijgt. Dit kan met een dantumadiel.frl-domeinnaam en @dantumadiel.frl-emailadressen, vinden FNP en de raad. De website van de gemeente Dantumadiel is momenteel nog www.dantumadiel.eu.