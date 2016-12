“Te duur”, vindt college van b. en w.

Bewoners Dantumadiel willen betere gemeentelijke wegen

DAMWALD – Inwoners van de gemeente Dantumadiel vinden de gemeentelijke wegen langzamerhand te slecht, qua onderhoud en comfort. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie.

Het college van b. en w. erkent dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren achteruit gegaan is, maar niet zodanig dat deze te slecht geworden zou zijn. ‘Sober’ is de doelstelling, aldus b. en w. Overigens is er in 2015 vijftigduizend euro meer uitgegeven aan het onderhoud dan was begroot.

Het onderhoudsniveau ‘sober’ blijft de doelstelling tot en met 2020, maar in samenwerking met de buurgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. wordt bekeken of de praktijk bijgesteld kan worden. Dan gaat het er met name om, dat onderhoudswerk meer gericht wordt ingezet, afhankelijk van de schade die door het verkeer ontstaat.

Bovendien volgt nog overleg met de provincie Fryslân in verband met overdracht van provinciale wegen naar gemeenten, als gevolg van de in gebruik genomen Sintrale As tussen Dokkum en Nijega. De provincie Fryslân heeft vorige week haar zorgen uitgesproken over het kwaliteitsniveau van gemeentelijke wegen, onder andere in Dantumadiel.

De gemeenteraad van Dantumadiel bespreekt de kwestie dinsdagavond 20 december.