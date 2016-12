Bestuur versterkt met drie vrouwen

Zwembad De Kûpe blijft nog open

BUITENPOST – Zwembad De Kûpe in Buitenpost zal in elk geval tot 2019 open blijven, belooft het college van b. en w. van Achtkarspelen. Bovendien bespreekt wethouder Jouke Spoelstra (CDA) de bij de gemeente ingediende plannen.

Het eerste en tweede plan van het bestuur van De Kûpe is door het college afgewezen, omdat ze te duur zouden zijn. Spoelstra wees in de raadsvergadering van donderdag 8 december op afspraken die in 2014 met het bestuur zijn gemaakt, dat er in 2019 een nieuw zwembad zou zijn en dat dit “kostenneutraal” en “sûnder subsydzje fan de gemeente” zou gaan draaien.

De plannen van het bestuur gaan wél uit van gemeentelijke subsidie. "Wij achten het niet realistisch om een zwembad van 25 meter zonder subsidie draaiende te houden", aldus het kersverse bestuurslid Marianne Rigter, tevens voorzitter van Plaatselijk Belang. Zij en PvdA-raadslid Aafke Postma en wijkteammedewerkster Fettje Nolles zijn sinds kort in het bestuur gestapt, waar ook Lammert Baas en Jack Hoving deel van uitmaken.



Vertrouwen opgezegd

Het voltallige personeel (dertien personen) zei maandag 5 december het vertrouwen op in het bestuur, omdat het (tweede) plan niet met het personeel was besproken. Het bestuur bestond op dat moment bestaand uit twee personen: Baas en Hoving.