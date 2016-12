Joy for People Gospel Choir met kerst: 'Durf te dromen'

DOKKUM - Joy for People Gospel Choir uit Dokkum bestaat uit een enthousiaste en gedreven groep mensen uit de wijde omgeving van Dokkum. Vanuit de gedeelde Christelijke geloofsovertuiging en grote passie voor muziek, gaat het koor voor een hoge kwaliteit in zowel zang, visuele effecten en muzikale begeleiding.

Traditie getrouw geeft Joy for People Gospel Choir uit Dokkum in de maand december een reeks kerstconcerten. Dit jaar is het thema 'Durf te dromen'.

Voor Joy for People staat kerst dit jaar in het teken van de geboorte van Jezus, die de mensheid perspectief geeft op een nieuw leven, een betere wereld, waar ruimte en aandacht is voor de ander. Durf te dromen! Denk niet: dromen over vrede en gerechtigheid heeft geen zin, want het zal toch nooit wat worden. Neem je dromen serieus en ga gewoon aan de slag, heel concreet, met elkaar en voor elkaar. Bidden én werken, dan zal de droom nooit sterven.

Zoals elk jaar zal tijdens het kerstprogramma geld worden ingezameld voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het Project Namaste, een kleinschalig project van Bram en Rinnie de Groot uit Franeker. Al jaren zetten zij zich in, om daar waar mensen ondersteuning nodig hebben, hulp te bieden.

Deze hulp bestaat uit het leveren van goederen, en het geven van financiële hulp.

Project Namaste helpt mensen in verschillende landen. Op dit moment zijn ze actief in Indonesië, waar kinderen met schisis de mogelijkheid krijgen om te worden geopereerd.

Joy for People wil met deze inzameling een aanzet geven om “de droom” van Bram en Rinnie te verwezenlijken.

Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.projectnamaste.nl

Joy for People Gospel Choir treedt met 'Durf te dromen' op op zondag 11 december in Leek (PKN De Hoeksteen), zondag 18 december in Burgum (20.00 uur, in De Ikker) en 1e kerstdag 25 december in Dokkum (20.00 uur, De Fontein)

Kijk voor toegangsprijzen en meer informatie op www.joyforpeople.nl.