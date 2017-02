Zorgen over nieuwe school

AUGUSTINUSGA - GBA-raadslid Sierd Vegelin van Achtkarspelen maakt zich zorgen over de nieuwe school 'De Twa-Ikker' in Augustinusga.

De school ontstond door een fusie van obs De Maskelyn en cbs De Saad. Het gebouw van De Maskelyn staat nu leeg, maar de procedure voor nieuwbouw loopt vertraging op, constateert Vegelin.

Hij wil weten of de directie van Noventa (waar De Twa-Ikker onder valt) tijdig wordt geïnformeerd over de nieuwe school en hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuwbouw.

Vegelin stelde schriftelijke vragen aan b. en w., die in beginsel binnen dertig dagen worden beantwoord.