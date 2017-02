Woningbouw op tennisbaan Harkema nog ongewis

HARKEMA – Er komt senioren-woningbouw op de voormalige tennisbaan in Harkema, als het aan b. en w. van Achtkarspelen ligt. Maar daarover is nog geen overeenkomst bereikt met woningstichting SWA, meldt de gemeente.

Er is dinsdag 7 februari nog overleg geweest met SWA, evenals 6 december en 26 september 2016, maar nog zonder resultaat. SWA wordt wel beschouwd als “beoogd ontwikkelaar”, melden b. en w. in antwoord op vragen van de raadsfractie van Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA).

Bovendien is onlangs afgesproken dat er aan nabijgelegen Nijebuorren 11 in Harkema spoedig zal worden gebouwd: tien seniorgeschikte appartementen moeten daar komen. Daarmee kan op relatief korte termijn in een deel van de woningbehoefte worden voorzien, merkt het college van b. en w. op.

Het college is het met GBA eens, dat er snel behoefte is aan dergelijke woningen. Op middellange termijn (rond 2025) wordt ‘huishoudenskrimp’ verwacht, oftewel daling van het aantal huishoudens.