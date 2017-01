Schiftelijike vragen GBA aan b. en w. Achtkarspelen

“Woningbouw Harkema zo snel mogelijk”

HARKEMA – De gemeente Achtkarspelen moet zo snel mogelijk woningstichting SWA de kans geven om nieuwbouw te plegen op het tennispark aan de Nijebuorren in Harkema. Daarvoor pleit de raadsfractie van Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA), middels schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

De fractie wijst op het succes van woningbouw aan de Dellen in Surhuisterveen. Daar zijn 34 woningen gebouwd. “Een aanwinst voor Achtkarspelen en voor Surhuisterveen in het bijzonder”, vindt GBA-raadslid Frans Hoekstra.

“In gesprek met de directie van SWA blijkt dat ze met smart zitten te wachten op de gemeente Achtkarspelen. De gemeente heeft nog steeds niet de toezegging gedaan dat de SWA daadwerkelijk de beschikking krijgt over de grond. Wanneer vandaag deze toezegging komt, geeft de SWA morgen de opdracht aan de architect om met een plan te komen”, aldus GBA-raadslid Hoekstra.

“De vraag naar woningen in Harkema ligt er. Er moet wat gebeuren, er moeten spijkers met koppen geslagen worden. De SWA staat te popelen, Harkema staat te popelen en het college geeft geen duidelijkheid.”

GBA wil het liefst dat SWA in de herfst van dit jaar met nieuwbouw kan beginnen aan de Nijebuorren. De fractie vraagt b. en w. waarom SWA nog geen toezegging heeft voor nieuwbouw op het tennispark in Harkema en wanneer het eerstvolgende overleg is tussen b. en w. en SWA.