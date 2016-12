Onderdeel herinrichting omgeving

Voetgangersbrug station Buitenpost klaar

BUITENPOST - De voetgangersbrug bij het station in Buitenpost is klaar. “In bysûnder momint nei moannen fan hurd wurkjen”, aldus wethouder Klaas Antuma van Achtkarspelen.

De voetgangersbrug kan nu in gebruik worden genomen door de reizigers en verbindt het station met een groot, nieuw parkeerterrein voor tweehonderd auto’s, merkt Antuma tevens op.

Ook de looproute van het station naar De Kruidhof zal duidelijk worden aangegeven. Behalve om werkzaamheden bij het station gaat het ook om het herinrichten van de Julianalaan, Schoolstraat en Edisonstraat. De herinrichting is na de zomer van 2017 klaar, verwacht de gemeente Achtkarspelen.



Afbeeldingen

Aan de buiten- en binnenkant van de voetgangersbrug zijn afbeeldingen geplaatst die kenmerkend zijn voor Achtkarspelen. De binnenzijde is vormgegeven met beelden uit de rijke historie van de gemeente. Bij de storm van vorige week dreigen platen aan de buitenkant los te laten. Die zijn nu beter vastgemaakt.

De brug is onderdeel van de totale verandering die de omgeving rond het station in Buitenpost en De Kruidhof ondergaat. De nieuwe parkeergelegenheid is ook bedoeld voor bezoekers van De Kruidhof.

Elke dag maken bijna tweeduizend reizigers gebruik van het stationsgebied. Bij het project heeft Achtkarspelen samengewerkt met ProRail en NS.