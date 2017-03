Op tijd klaar voor NK van 2018

Vernieuwing fierljepaccommodatie Burgum

BURGUM - De Ljeppersklup Burgum krijgt een vernieuwde fierljepaccommodatie. Er worden nieuwe schansen geplaatst. Ook de afstand tussen de schansen wordt vergroot. De aanpassing moet voor de zomer van 2018 gereed zijn, vanwege het Nederlands Kampioenschap fierljeppen dat dan in Burgum wordt gehouden.

De huidige schans voldoet namelijk niet aan de kwaliteitseisen van It Frysk Ljeppersboun. Dit heeft te maken met de langere polsen (van carbon) waarmee tegenwoordig wordt gesprongen, in vergelijking met de tijd van de houten en aluminium polsen.

Doordat de polsen nu langer zijn, is er bij opzij vallen meer risico dat een fierljepper in de baan van een ‘buurman’ of ‘buurvrouw’ terecht komt. Dit maakt het nodig de schansen verder uitelkaar te plaatsen. Daar is tot nu toe geen ruimte voor.



Iepen Mienskips Fûns

Maar vanwege de aanleg van het ‘Wetter- en Willepark’, én dankzij 35.000 euro provinciale subsidie, wordt de vernieuwing mogelijk gemaakt. De totale kosten worden geraamd op ruim 117.500 euro. De subsidie komt uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF).

De nieuwe schansen zullen voldoen aan de wedstrijdeisen. Dat is belangrijk vanwege het Nederlands Kampioenschap fierljeppen in Burgum in 2018. Op de accommodatie komt ook extra ruimte voor publiek. Het parkeerterrein zal met vierentwintig plaatsen worden uitgebreid.

Achttien projecten

De vernieuwde fierljepaccommodatie is één van de achttien projecten in de regio, waar het Streekplatform Noordoost Fryslân positief over adviseerde. De achttien projecten zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van Noordoost Fryslân.

Van 1 tot en met 24 mei 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Zie ook: www.streekwurk.frl/imf.