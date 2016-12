Voorjaar 2017 meer duidelijkheid

Verder onderzoek voor de Skieding (N358)

SURHUISTERVEEN/LEEUWARDEN - Om een juiste beslissing te kunnen nemen over de oplossing voor de Skieding (358), is eerst meer onderzoek nodig. Dat liet het college van Gedeputeerde Staten dinsdag 22 november weten. De provincie wil de weg tussen Surhuisterveen en de A7 veiliger maken en de doorstroming verbeteren.

Eerder onderzocht de provincie de milieueffecten van verschillende oplossingen voor de weg in een milieueffectrapportage. Van een aantal van deze oplossingen maakt de provincie nu ook de maatschappelijke en economische effecten inzichtelijk. Dit gebeurt met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

“Dit projekt freget in sekuere hifking fan alle belangen“, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Om- en oanwenners binne tige belutsen by de Skieding en tinke ferskillend oer de oplossing. Wy hawwe ek om dy reden frijwillich in MER-proseduere folge. Foar dat projekt is it needsaaklik dat wy in beslút nimme op grûn fan folsleine feiten. Foar neier ûndersyk nei de maatskiplike en ekonomyske effekten is yn dit gefal dan ek alle reden.”

FNP en CDA verdeeld

Er was onlangs sprake van verdeeldheid tussen de coalitiefracties FNP en CDA in Provinciale Staten. De ‘Frysk-Nasjonalen’ bepleitten meer tijd voor overleg, de christen-democraten wilden nog dit jaar een besluit van Provinciale Staten. De FNP-ers in de raad van Achtkarspelen zijn voor het veiliger maken van de bestaande weg. Veel ‘aanwonenden’ zijn voor een nieuw, westelijk tracé.

Naar verwachting zijn de resultaten van de MKBA in het voorjaar bekend. Gedeputeerde Staten maken vervolgens een keuze. Die leggen zij voor aan Provinciale Staten. De verwachting is dat de keuze over de oplossing voor de Skieding in de zomer van 2017 genomen is. De provincie werkt daarna de plannen verder uit samen met de om- en aanwonenden. Afhankelijk van grondaankoop en de aanpassing van het bestemmingsplan, kan dan in 2019 de schep in de grond.

Reactienota op website

Op de MER mochten om- en aanwonenden, gemeenten en andere betrokkenen hun zienswijze (mening) indienen. De provincie gaf op alle zienswijzen een reactie. Deze staan in een reactienota. Deze is sinds kort te vinden op www.fryslan.frl/skieding. Daar is ook de volledige MER te vinden.