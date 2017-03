Oproep aan regering:

Van Selm namens P10: “Benut het platteland”

BEETSTERZWAAG – “Zet het platteland in voor het oplossen van kwesties als klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.” Dat is kort samengevat de oproep van van grote plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, aan het te vormen nieuwe kabinet.

De oproep staat in het pamflet ‘Ruimte voor oplossingen - het inzetbare platteland’ van de P10. Voorzitter Ellen van Selm (burgemeester van de gemeente Opsterland) presenteerde het pamflet in week 12 in Eindhoven.

“Alle ruimte op het platteland”

Van Selm: ‘Wij als plattelandsgemeenten zien kansen in de samenwerking tussen het platteland en de stedelijke gebieden. Want daar waar in de stedelijke gebieden de ruimte beperkt is, hebben we op het platteland voldoende ruimte. Ook de veranderingen in het klimaat en de wens om meer duurzame energie in te zetten, vragen om ruimte. Op het platteland is - met goede investeringen - alle ruimte voor oplossingen, innovatie en zeker ook voor uitvoering.” De oplossingen van de P10 staan gebundeld in het pamflet dat van Selm aan wil bieden aan het nieuwe kabinet.

"Investeer in het platteland"

Het platteland kan bijvoorbeeld overtollig zoet water en koolstofdioxide opslaan. Het kan benut worden als tuin voor de stad; om te spelen, van te eten en om in te ontspannen. Maar datzelfde platteland moet dan ook aantrekkelijk blijven om te werken, wonen en recreëren. Daar zijn een integraal beleid en stevige investeringen voor nodig, voor goede (internet) verbindingen, bereikbaarheid en veiligheid. Zo blijft het platteland vitaal en aantrekkelijk om te benutten.

Ambities waarmaken

Om de Europese, landelijke en provinciale ambities op het gebied van temperatuurstijging, de uitstoot van broeikasgas, energiebesparingen en de inzet van hernieuwbare energie waar te maken, is het platteland onmisbaar. De enige mogelijkheid om die ambities waar te maken, is over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Ook hier heeft het platteland ruimte voor oplossingen; met daken, biomassa en grond is er plek voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie.

P10: vijftien gemeenten

De P10 is een samenwerkingsverband waarin vijftien van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland hun krachten hebben gebundeld. Er wonen in totaal circa 500.000 mensen. Het totale oppervlak bestrijkt ongeveer een tiende van Nederland.