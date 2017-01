Tjoele Tsjerke nog niet in beeld

BUITENPOST – Het is de gemeente Achtkarspelen nog niet gelukt om een voorstel van de gemeenteraad over de Tjoele Tsjerke ten zuiden van Buitenpost uit te voeren. Het voorstel was: het Tjoelepaad weer in z’n geheel toegankelijk maken (voor fietsers en wandelaars), de Tjoele Tsjerke in ijzer en/of staal herbouwen en het gedicht ‘Grytmannen’ van Ate Grypstra bij de Tjoele Tsjerke in steen te plaatsen.

B. en w. hebben nog steeds het voornemen dit te realiseren, maar de financiering is nog niet rond. Bovendien heeft de gemeente de grond waarop de Tjoele Tsjerke stond, niet in eigendom. Vandaar dat wordt gedacht aan ‘argumented reality’: met behulp van digitale technieken de kerk virtueel weer in beeld brengen.



Regionale routes

Door meerdere culturele locaties op die manier tot leven te wekken, kunnen culturele fiets- en wandelroutes tot stand worden gebracht. De gemeente Achtkarspelen zoekt hiertoe samenwerking met omliggende gemeenten, met name Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Dongeradeel en Dantumadiel.

Op regionaal niveau worden de kosten geraamd op 180.000 euro. Wie wat gaat doen en wat gaat betalen, is echter nog ongewis. B. en w. van Achtkarspelen hopen op uitvoering in 2017 en 2018.