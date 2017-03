“Kwaliteit gaat omhoog”

“Sportverenigingen zelf velden laten maaien”

BUITENPOST – Als sportverenigingen van Achtkarspelen zelf hun sportvelden maaien, gaat de kwaliteit vooruit. Dit blijkt uit een proef die afgelopen jaar is gedaan in de dorpen Boelenslaan, Buitenpost, Harkema en Kootstertille. B. en w. stellen daarom voor alle sportvelden op deze manier te laten beheren, als de betreffende sportverenigingen hier aan mee willen werken.

“Het is beter voor de kwaliteit van de grasmat”, concluderen b. en w. op basis van de proef. “De clubs ervaren de flexibiliteit en vrijheid als zeer positief. Nadeel kan zijn dat er meer vrijwilligers nodig zijn. En het zelf maaien kan duurder uitpakken als clubs machines aanschaffen die meer kosten dan de vergoeding die de gemeente verstrekt.”



MOA

Clubs mogen er ook voor kiezen het maaiwerk bij de gemeente te laten. De gemeente besteedt het werk dan uit aan de stichting Maatschappelije Onderneming Achtkarspelen (MOA). De MOA is flexibel en werkt met nieuwe machines. De groenmedewerkers van de MOA krijgen een opleiding die specifiek gericht is op het onderhoud van sportvelden. B. en w. verwachten dat ook zo een kwaliteitsverbetering mogelijk is.



Clubs geïnformeerd

Wethouder Jouke Spoelstra heeft de plannen in februari besproken met de voetbal- en korfbalverenigingen in Achtkarspelen: “Sport is in tige wichtich ûnderdiel fan ús mienskip en ús doarpen. Sy kinne in basisfergoeding krije foar it sels dwaan fan it ûnderhâld. As klups mear wolle, dan komme wy se temjitte. Sa leverje wy maatwurk foar alle ferienings. Wy hoopje dat dit liedt ta in kwaliteitsslach foar de fjilden én foar de sportferienings.”