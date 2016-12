Achtkarspelen staat voor keuze

‘Sociale teruggave’ bij investeringen

Een eigen koers volgen kan namelijk ook. Het huidige beleid van Achtkarspelen komt deels overeen met de afspraken die de VFG en de provincie Fryslân met elkaar hebben gemaakt, maar wijkt daar deels dus ook van af. Het belangrijkste verschil is, dat Achtkarspelen nu “per opdracht” en “in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer” bepaalt, waaruit de ‘sociale teruggave’ bestaat.



Minimum van een kwart miljoen euro

Wel geldt dan als eis, dat een investering minimaal 250.000 euro moet bedragen bij ‘werken’ (bijvoorbeeld de aanleg van een (stuk) weg), en minimaal 100.000 euro bij ‘diensten’ (bijvoorbeeld ict) en ‘leveringen’ (bijvoorbeeld nieuwe apparatuur).

In het ‘eenvormige’ SR-beleid van VFG en provincie Fryslân gelden dezelfde minimum bedragen voor ‘werken’ (een kwart miljoen euro) en ‘diensten’ (een ton), maar zijn ‘leveringen’ uitgezonderd. Verder worden ‘per opdracht’ afspraken gemaakt in het het huidige beleid.



Richtlijn

In het VFG-beleid wordt gewerkt met een richtlijn voor de omvang van de SR-verplichting: die moet minimaal twee procent bedragen van de opdrachtwaarde (exclusief btw), met een maximum van drie ton. Bovendien is een aanvullende gunningseis mogelijk tot een maximum van vijf procent van de totale opdrachtwaarde (ook exclusief btw). Bij de inschrijving moet een globaal plan van aanpak zijn gevoegd, met een invulling op hoofdlijnen. Dit plan van aanpak wordt onderdeel van de opdracht.



Coördinatiepunt

Na gunning stellen opdrachtnemer en een op te richten provinciaal ‘coördinatiepunt social return’ de invulling vast op basis van gezamenlijke (VFG-)uitgangspunten. Bovendien dient de opdrachtnemer over de voortgang van ‘social return’ te rapporteren aan het provinciale ‘coördinatiepunt’. In het huidige beleid van Achtkarspelen rapporteert/controleert de opdrachtgever (dus: de gemeente zelf) en legt eventueel sancties op.