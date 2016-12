Taken worden 13 december verdeeld

Sjon Stellinga terug in college Achtkarspelen

BUITENPOST - Sjon Stellinga (PvdA, 58 jaar) uit Groningen is donderdag 8 december tijdens de raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd als wethouder van Achtkarspelen. De onderlinge taakverdeling in het college volgt dinsdag 13 december.

Hiermee is het college, bestaande uit wethouders Harjan Bruining (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Klaas Antuma (CU) en burgemeester Gerben Gerbrandy, weer compleet. Stellinga volgt Gerda Postma op, die 9 november haar wethoudersfunctie neerlegde.

Stellinga is een ervaren bestuurder. Vanaf begin 2012 was hij ruim drie jaar burgemeester van Schiermonnikoog. Tussen 2010 en 2012 was hij fractievoorzitter van de PvdA Achtkarspelen. Van 2006 tot 2010 was hij wethouder in Achtkarspelen met in zijn portefeuille onder andere sociale zaken en financiën.

Dinsdag 13 december vergadert het college voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Dan (her-)verdeelt het college de taken.