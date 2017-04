Nieuwe beleidsbrief begin mei?

PS: “Bredere visie nodig op Friese vaarwegen”

LEEUWARDEN – Over één ding zijn alle fracties in Provinciale Staten het wel eens, als het gaat om het vaarwegen-beleid: de notitie die het college van Gedeputeerde Staten (GS) had voorgelegd, was te beperkt. Die hield kort samengevat in: niks doen aan de vaarweg naar Drachten, wel investeren in een bredere en diepere vaarweg naar Heerenveen.

Door Gerrit van der Meer



Vooral de economische belangen van de recreatievaart moeten beter worden onderzocht. En er moet meer scheiding komen van vrachtvaart en recreatievaart. Maar hoe dan en tegen welke kosten, dat mag het college van GS vooreerst nader uitzoeken. Dit bleek woensdagavond 12 april tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten.



CDA-statenlid Wendy Zuidema-Haans drong er op aan dat lopende projecten niet stil komen te liggen, in afwachting van de nieuwe beleidsbrief. VVD-er Durk Pool wees op het belang van overslagstations op geschikte locaties (combinatie van water- en landwegen). Wiebo de Vries (CU) drong daar ook op aan.

"Sûnder farwegen"

Maar Jan Waterlander (50+) vond dat ook moet worden gekeken naar oplossingen zonder nieuwe of bredere of diepere vaarwegen. “Skielk ride der miskien wol frachtweinen sûnder bestjoerder en sûnder útstjit oer ús wegen en binne frachtskippen amper of net mear nedich.”



Corrie Dam (GrienLinks) vroeg om een overslagstation in Akkrum en aan de Burgumerdaam in Burgum ook mee te nemen in de vervolgnotitie. “En kijk naar de economische belangen van recreatie en toerisme in dorpen als Earnewâld, Terherne en Akkrum”, waarschuwde ze.

Leeuwarden

Ursi Frehner (D66) vindt dat ook moet worden gekeken naar het heropenen van de Prins Hendrikbrug in Leeuwarden. Dat biedt wellicht extra mogelijkheden voor een recreatieve vaarverbinding van de Alde Feanen via Leeuwarden riching Dokkum. Dat leidt tot een betere scheiding van vrachtvaart en recreatievaart, verwacht Frehner.

Roel de Jong (PvdA) leek vooral bevreesd dat Gedeputeerde Staten de komende maanden hun voorbereidende werk doen buiten Provinciale Staten (PS) om. Hij kreeg van Sietske Poepjes de belofte, dat er eerst een soort van startnotitie “yn de foarm fan in brief”, naar PS wordt gestuurd, voordat GS verder aan de slag gaan. Poepjes verwacht dat die brief “oer ûngefear trije wiken” (nu nog twee; red.) klaar zal zijn.



Cees Riezenbos (PVV) vindt het vooral “intriest” dat het nieuwe vaarwegenbeleid “zo lang moet duren”. Poepjes erkende dat de discussie al enkele jaren gaande is, maar voegde er aan toe, dat PS zelf een steeds bredere visie vragen.

'MKBA nodig'

Jacob van der Hoek (SP) wenst een ‘brede maatschappelijke kosten- en batenanalyse’ (mkba). Gedeputeerde Poepjes zei dat die er niet zal komen, maar ze verwacht wel “mkba-achtige” antwoorden te kunnen geven op de vragen die de statenleden stelden.

Financiering

Klaas Fokkinga (FNP) drong aan op “in breed draachflak” en overleg met alle belanghebbenden. Hij wees er ook op dat misschien private en andere financiële bronnen aangeboord kunnen worden. Dit laatste wordt ook gesteld in een brief van de gemeente Smallingerland.



“Wij zien kansen om gezamenlijk op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden voor maatregelen om een toekomstbestendige en duurzame multimodale infrastructuur voor bedrijven beschikbaar te hebben in heel Fryslân en voor een alternatieve vaarweg naar Drachten in het bijzonder”, schrijft het college van b. en w. van Smallingerland. “Als gemeente zijn wij zeker bereid een deel van de financiering op ons te nemen.”