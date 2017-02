Prijs voor beste 'debater'

Politiek café van CDA in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - Woensdag 22 februari organiseert het CDA Kollumerland in café Prins in Kollumerzwaag een politiek café, vanaf 19.30 uur.

Diverse actuele onderwerpen zullen de revue passeren, zoals wel of geen legalisatie van drugs, ouderenzorg en Europa, in verband met een eventuele Nexit. Kom en debatteer mee!

De avond staat onder leiding van CDA-raadslid Esther Hanemaaijer (Dongeradeel) uit Dokkum, tevens kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als gast is oud-staatssecretaris Joop Atsma aanwezig. Voor de beste 'debater' is een prijs beschikbaar.

Zie ook op Facebook @CDAkollumerland en de eigen CDA- website.