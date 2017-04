“Parkeer- en rijroute kunnen beter”

Onderzoek naar centrum Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – Er komt een onderzoek naar een betere infrastructuur van het centrum van Surhuisterveen. De gemeente Achtkarspelen trekt er 25.000 euro voor uit. Het onderzoek komt er mede op aandringen van de besturen van Plaatselijk Belang en ondernemersvereniging H&I.

De parkeer- en de rijroute kunnen duidelijker, vinden b. en w. Omdat het dorp belangrijk is voor de detailhandel in een groot deel van Noordoost-Fryslân, is goede bereikbaarheid dat eveneens. De gemeente streeft naar een integrale toekomstvisie voor het centrum. De visie op de infrastructuur kan daarom wellicht ook dienen als input voor een stedenbouwkundige visie op het centrum.



'Geen versnelling'

Het onderzoek moet echter niet worden gezien als een versnelling van de herinrichting van het centrum, waarschuwt het college. De vorige herinrichting was eind jaren negentig. Een vuistregel is dat een herinrichting zeker 25 jaar mee moet kunnen gaan. “Een herinrichting op de korte termijn staat nog niet op de planning”, melden b. en w.