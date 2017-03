Goede kans op realisatie

Negen nieuwe woningen in Harkema

HARKEMA/BUITENPOST – Er lijkt een behoorlijk grote kans te zijn op de bouw van negen nieuwe koopwoningen ten zuidwesten van de Wide Pet in Harkema. B. en w. van Achtkarspelen stemmen er mee in, ook al moet het bestemmingsplan worden aangepast. In de gemeenteraad wordt al jaren gehamerd op het belang van nieuwbouwwoningen.

Er is weliswaar sprake van zes vrijstaande koopwoningen voor gezinnen, waarvan er al vele zijn in Harkema, maar nieuwe koopwoningen zijn er niet veel, aldus b. en w. Nieuwbouw is naar verwachting goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Bovendien is er volop vraag naar de woningen, melden b. en w. bij monde van initiatiefnemer P. Poelman.

Het college stelt overigens wel voorwaarden aan de wijziging van het bestemmingsplan, zoals een bodemonderzoek, een ecologisch en een archeologisch onderzoek. B. en w. verwachten dat de provincie Fryslân akkoord gaat, als aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan.

Van de negen nieuwbouwwoningen zijn er acht op initiatief van P. Poelman en één op het perceel van R. Leenstra. Het plan houdt in dat in elk geval de ‘acht van Poelman’ de voorkant krijgen aan de zuidkant, met vrij zicht op het buitengebied. Het nieuwe streekje moet min of meer in verlengde worden gebouwd van de Ruterspet, ten zuidwesten van de Wide Pet.