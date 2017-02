Leninggarantie van zeventig mille

KV Flamingo’s: uitbreiding clubgebouw

BUITENPOST – Korfbalvereniging Flamingo’s aan de Jeltingalaan 78A in Buitenpost wil de clubgebouwen uitbreiden, opknappen en verduurzamen. Dit vergt het aangaan van een lening van zeventigduizend euro. B. en w. van Achtkarspelen is bereid een garantie aan te gaan.

Het gaat om het vergroten van de kleed- en doucheruimtes, vervanging van de verwarmingsketel en installatiewerk en het vergroten van de capaciteit van de waterleiding. Dit alles bij voorkeur in één keer.

De Flamingo’s hebben in 2015 twee kunstgrasvelden gekregen. Met in totaal 215 leden is het een bloeiende vereniging, waarvan het clubgebouw met doucheruimtes verouderd is (gebouwd in 1996). Het voldoet niet meer aan de eisen die de korfbalbond KNKV aan clubgebouwen stelt.