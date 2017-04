Raad Achtkarspelen vraagt ‘nietig verklaring’

Gunning WMO-vervoer leidt tot commotie

BUITENPOST/KOOTSTERTILLE – De gemeenteraad van Achtkarspelen bespreekt morgenavond een motie van alle raadsfracties, waarin de vijf overige gemeenten die samenwerken in het ‘mobiliteitsbureau’ van Noordoost Fryslân, worden opgeroepen de gunning voor komend najaar “nietig te verklaren”.

Directeur Rienk Waaksma van taxibedrijf Waaksma vreest voor de werkgelegenheid van de medewerkers van zijn bedrijf. Bij de gunning van het zogeheten WMO-vervoer in Noordoost Fryslân – met ingang van het najaar – is Waaksma gepasseerd en kregen bedrijven die verder weg gevestigd zijn – Lemmer en Assen – de voorkeur. Dit leidde vorige week bij de ‘informatiecarroussel’ van de gemeenteraad van Achtkarspelen tot nogal wat commotie.

In beginsel dienen de nieuwe vergunninghouders het personeel van Waaksma over te nemen, voor zover actief met WMO-vervoer. De praktijk leert dat in zo’n situatie gemiddeld 45 procent van het personeel wordt overgenomen door de nieuwe vergunninghouders, meldt Minke Jansma van FNV Taxi.



“Gunning verliep correct”

Volgens wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel is de gunning correct verlopen: er is zowel naar de prijs als naar de kwaliteit gekeken. Maar personeel en directie van Waaksma zijn bezorgd. En ook een deel van de klanten heeft zich geroerd. Zij vrezen dat er nieuwe taxi’s en nieuwe chauffeurs op de routes in Noordoost Fryslân ingezet zullen worden. Sommige kinderen kunnen slecht tegen dit soort veranderingen, waarschuwen zij.



Dat er iets gaat veranderen is wel zeker. De gemeenten en de provincie Fryslân werken aan een integratie van WMO- en leerlingenvervoer én de ‘opstapper’, het belbussysteem als aanvulling op regulier openbaar vervoer. Die samenvoeging moet eind dit jaar z’n beslag krijgen.