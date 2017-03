Achtkarspelen gooit roer om

Gemeente aansprakelijk voor gebouwen

BUITENPOST – Bijna drie jaar heeft de gemeente Achtkarspelen geworsteld met de kwestie van de aansprakelijkheid aangaande gebouwen en opstallen op gemeentelijke sportterreinen. De gemeenteraad heeft er menig uurtje aan besteed, soms met hoog oplopende emoties. Donderdag 16 maart is een unaniem raadsbesluit genomen: de gemeente blijft aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gebouwen en opstallen.

Maar voor schade aan gebouwen en opstallen worden de huurders (zoals sportverenigingen) aansprakelijk gesteld. “Sa nedich lit de gemeente dy skea reparearje en stjoere wy de rekken nei de oanbelangjende feriening”, zei wethouder Jouke Spoelstra (CDA).

Hij was als raadslid degene die het beleid van zijn voorganger – FNP-er Marten van der Veen – het felst aanviel. Keer op keer bestreed Spoelstra dat er draagvlak was bij de verenigingen voor de ‘omkering’ van de aansprakelijkheid. Nu hij zelf wethouder is, heeft hij eerst een verzekeringsdesundige laten beoordelen, of de gemeente de verzekeringen goed voor elkaar heeft.

Wel moet nog geld worden begroot voor het jaarlijks uitvoeren van inspecties. Hierover komt de raad in juni aan zet, bij de bespreking van de Voorjaars- of Kadernota. Die gaat over de financiën voor 2018 en daarna.

Verzekeringen goed geregeld

“En dat is it gefal. Wol is it sa, dat ek de ferienings in oanspraaklikheidsfersekering hawwe moatte. Net fanwege skea troch gebouwen, mar fanwege skea as gefolch fan aktiviteiten fan de ferienings. By de measte ferienings is dat ek goed foarinoar”, aldus Spoelstra. “Wy sille alle kuorbal- en fuotbalferienings hjir noch in brief oer skriuwe.”

Ongeval Twijzel

Aanleiding tot de bijna drie jaar durende discussie was een dodelijk ongeval op het sportterrein in Twijzel, 21 mei 2014. De betonnen plaat boven een ‘dug-out’ begaf het, toen er kinderen op zaten. Een tienjarig meisje uit Surhuisterveen kwam om het leven.

De gemeente nam – na lang beraad – de aansprakelijkheid op zich, maar poogde tevens voor de toekomst de aansprakelijkheid aan de hurende verenigingen over te dragen. Vooral kleinere sportverenigingen verzetten zich hier fel tegen.