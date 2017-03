Een euro per inwoner voor promotie van KH2018

BUITENPOST – Aan alle Friese gemeentebesturen is gevraagd, een euro per inwoner te betalen voor de promotie van Kulturele Haadstêd 2018. De raad van Tytsjerksteradiel heeft er al mee ingestemd. B. en w. van Achtkarspelen doen dat ook, maar de raad van Achtkarspelen moet er nog een besluit over nemen.

B. en w. erkennen dat er geen dekking is voor het betreffende bedrag: 27.895 euro. Bovendien betaalt de gemeente al mee aan stichting Merk Fryslân, dat de promotie ook van KH2018 uitvoert. En in 2015 trok de gemeenteraad al 60.000 voor KH2018.



Subsidieregeling

“Dit bedrag is bedoeld voor het organiseren van projecten en activiteiten” in Achtkarspelen in verband met KH208. “Inmiddels is hiervoor een subsidieregeling opgesteld en kunnen organisaties subsidie aanvragen”, schrijven b. en w. aan de raad.

Mede “uit solidariteit met de organisatie van KH2018” stemmen b. en w. in met de extra subsidie. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft hierover binnenkort het laatste woord.