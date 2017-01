In Achtkarspelen

Drie consultatiebureaus blijven open

BUITENPOST – B. en w. en de meerderheid van de gemeenteraad blijven erbij: drie consultatiebureaus in Achtkarspelen blijven open, de rest wordt gesloten. De bureaus die open blijven staan in Buitenpost, Surhuisterveen en Kootstertille. Wie geen eigen vervoer heeft naar de bureaus, kan bij de gemeente hulp krijgen.

De fracties van FNP, Gemeentebelangen en VVD poogden donderdag 26 januari met een motie – een verzoek aan b. en w. – dit in beginsel al bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar genomen besluit terug te draaien.

PvdA-wethouder Sjon Stellinga weigerde hier aan mee te werken. “Het college kan een door de raad genomen besluit niet zomaar heroverwegen. Dat is aan de raad. Daarom wijzen wij uw motie af”, zei Stellinga.



"Een sterk elftal"

Maaike de Jong-van der Veen (FNP) en Frans Hoekstra van GBA wezen op het idee van het college, dat de elf dorpen in de gemeente “een sterk elftal” moeten vormen, met goede voorzieningen. “No wurde sân fan de tsien konsultaasjeburo’s sletten. Wylst in enkête ûnder de brûkers útwiist dat de measten hjir gjin ferlet fan hawwe. De measte minsken wolle it konsultaasjeburo yn eigen doarp behâlde.”

Stellinga bracht er als inhoudelijk argument tegenin, dat in andere gemeenten al zes, zeven jaar geleden werd besloten flink wat consultatiebureaus te sluiten. “Daar zijn de bezoekfrequentie en de kwaliteit niet verminderd. Waarom zou dit wel in Achtkarspelen gebeuren?”



"Jierren te folle betelle"

Frans Hoekstra (GBA) had berekend dat met sluiting van zeven van de tien bureaus een bezuiniging wordt gerealiseerd van ongeveer 11.500 euro. “Wylst wy jierrenlang 67.000 euro betellen foar de sân buro’s dy’t no sletten wurde. Mei oare wurden: wy hawwe jierrenlang tefolle betelle oan de GGD!”

Lineke Kingma-Gardenier (VVD) zei dat ze niet per se tegen bezuinigen is op de consultatiebureaus, maar dat ze de procedure niet correct vindt. Wethouder Stellinga bleef bij zijn standpunt, dat het terugdraaien van het besluit van de raad over de begroting juist procedureel incorrect zou zijn.



"CDA is gedraaid"

Jappie Zwaagstra (CDA) kreeg het verwijt dat zijn fractie ‘gedraaid’ is. Zijn reactie: “Wy soene it belied earst oansjen. Yn oare gemeenten binne kwaliteit en besite oan de buro’s net achterút gien. Wy hawwe nei de enkête sjoen. In part fan de minsken seit gjin eigen ferfier te hawwen nei oare doarpen. Kin de gemeente dêryn foarsjen?”

Stellinga beloofde dat dit in orde komt. “Rolstoelgebruikers krijgen hulp van de gemeente.”

Alle coalitiepartijen stemden unaniem tegen de motie (elf tegen), alle oppositiepartijen unaniem voor (tien voor), die was daarmee dus verworpen.