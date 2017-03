NHL presenteert witboek

"Dorpen- en jeugdteams doen het goed"

ROTTEVALLE – Dorpen- en jeugdteams in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel functioneren goed. Dat constateren studenten van d NHL. Ze maakten een ‘witboek’ met vijf ‘succesverhalen’. Donderdag 9 maart is de presentatie in Rottevalle.

De overgang van zorg en hulp van rijk en provincie naar gemeenten heeft veel stof doen opwaaien. Verondersteld werd dat gemeenten beter in staat zijn om efficiënt maatwerk te leveren. Maar omdat er tevens sprake was van een fikse bezuiniging, ontstond er een negatief beeld over de toekomst van de jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

In opdracht van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel onderzochten studenten van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland van de NHL hoe gemeenten hun inwoners beter hulp en zorg op maat kunnen bieden. De studenten gingen samen met inwoners, welzijnswerkers, ambtenaren en docenten op zoek naar de succesfactoren. De kennis, ervaringen en ‘probleemgevallen’ die de studenten vergaarden, zijn gebundeld in een inspirerend witboek met de titel ‘Maatwerk in mensenwerk’.

Het witboek beschrijft vijf succesverhalen uit de praktijk van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Iedereen die actief is binnen het werkveld kan er zijn voordeel mee doen. Het witboek ‘Maatwerk in Mensenwerk’ wordt op donderdag 9 maart gepresenteerd in paviljoen De Leijen in Rottevalle.