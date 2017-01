De Koaten wordt versmald en krijgt westelijk fietspad

KOOTSTERTILLE – De provinciale weg N369 De Koaten (tussen Kootstertille en Kootstermolen) zal worden versmald. Aan de westkant komt een fietspad van anderhalve meter breed. B. en w. van Achtkarspelen stemmen in met de betreffende wijziging van het bestemmingsplan.

Er is één zienswijze ingediend. Dat betreft bezwaar van buren tegen het toestaan van een woning tussen De Koaten 42 en 44. Die woning is nodig ter vervanging van De Koaten 29. Die woning aan de westkant van de weg zal worden aangekocht door de provincie en worden gesloopt, om voldoende ruimte te creëren voor het nieuwe fietspad.

Privacy

De indieners van de zienswijze – de bewoners/eigenaars van De Koaten 44 – vinden dat met het toestaan van de nieuwe woning hun privacy wordt aangetast. Als er een woning komt, dan moet die in elk geval geen vrij uitzicht (met grote ramen) krijgen op nummer 44, vinden ze.

B. en w. van Achtkarspelen komen in zoverre aan de bezwaren tegemoet, dat de nieuwe woning zo ver mogelijk van nummer 44 wordt gepland. Voor vrij uitzicht bestaan in Nederland echter geen wettelijke garanties. Er kan te zijner tijd wel bezwaar worden ingediend tegen de betreffende bouwvergunning.