Kwestie komt nog in Provinciale Staten

Containeroverslag Skûlenboarch?

BUITENPOST – Raadslid Douwe van Oosten (ChristenUnie) in Achtkarspelen vraagt b. en w. zich in te zetten voor een containeroverslag bij Skûlenboarch. Dit naar aanleiding van een rapport van adviesbureau Panteia, waarin wordt gesteld dat het een geschikte locatie is voor containteroverslag.

Van Oosten: “Het zou hierbij gaan om 16.000 containers per jaar. (…) Het zou mooi zijn als Skûlenboarch voor deze overslag in aanmerking zal komen, voor de ‘natte’ bedrijvigheid alswel voor de algehele werkgelegenheid in de regio.”

Vandaar dat hij twee schriftelijke vragen heeft voor b. en w. van Achtkarspelen: “1. Is de gemeente Achtkarspelen op de hoogte van het voornemen een containeroverslag te bouwen in de provincie Fryslân met als mogelijke locatie Skûlenboarch?

2. Zo ja,is de gemeente, al dan niet in samenwerking met onze preferente partner Tytsjerksteradiel, voornemens actief de locatie Skûlenboarch bij de provincie onder de aandacht te brengen als de juiste locatie?”



B. en w. van Smallingerland zien weinig heil in de containeroverslag, althans als die bestemd zou moeten zijn voor de huidige, watergebonden bedrijven in de haven van Drachten. "Het gaat daar voornamelijk om bulkproducten, zoals zand en grint."

Dit college heeft daarom gepleit voor een nieuw stuk vaarweg voor vrachtschepen, tussen Grou en de Veenhoop.

Provinciale Staten discussiëren wellicht in maart of april over de toekomst van de Friese vaarwegen.