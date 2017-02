Campagne in Surhuisterveen

CDA-politici willen uw auto wassen

SURHUISTERVEEN - Zaterdag 4 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u kennismaken met de Friese CDA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn Harry van der Molen uit Leeuwarden op plaats 8 en Esther Hanemaaijer uit Dokkum op plaats 31. U kunt hen ontmoeten, hen vragen stellen, maar ook kunt u ze aan het werk zetten.

Ze wassen samen met de leden van fractie en bestuur van CDA Achtkarspelen en de wethouders Harjan Bruining en Jouke Spoelstra uw auto voor het Goede Doel. De opbrengst van het autowassen gaat in zijn geheel naar het jongenstehuis Khayalethu in Port Elizabeth, Zuid-Afrika (www.khayalethu.org.za). Dit tehuis biedt opleidingen aan straatkinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar. Deze organisatie wordt al jaren ondersteund door de familie Jilderda uit Surhuisterveen.

Ook enkele plaatselijke ondernemers werken mee. Er worden Pooltjes (Hifi Pool), Machieltjes (Wijnhuis Machiel), Hoeksma’tjes (Schilder Ate Hoeksma), Walda’tjes (Schilder Walda) en Intertoytjes (Joop Numan) uitgedeeld onder de klanten. En ook bonnen voor een bijzondere autowasbeurt. Ontvangt u geen bon? Voor slechts vijf euro wordt ook uw auto weer spic en span.

En terwijl u wacht, wordt u door D.O.R.P. Bruining Zorg, het plaatselijke re-integratieproject van Jelle Bruining, een kop koffie aangeboden. Dit alles

op het parkeerterrein van de Flambou aan de Groningerstraat 40 in Surhuisterveen.