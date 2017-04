Met oog op raadsverkiezingen 2018

CDA Achtkarspelen zoekt talent voor de toekomst

AUGUSTINUSGA – Op camping Blauwverlaat in Augustinusga is zaterdagochtend 22 april van tien tot twaalf uur een bijeenkomst voor iedereen die zijn talent wil inzetten voor de gemeente Achtkarspelen. Dit gaat uit van CDA Achtkarspelen.

‘Gezocht: verbinders met het hart op de goede plaats’. Zo luidt de oproep van de lokale CDA-afdeling. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zoekt het CDA naar talent voor de toekomst. Bestuursvoorzitter Nico Bos en wethouder Jouke Spoelstra doen mee aan deze zoektocht.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die hun talent willen inzetten voor de komende raadsperiode. Onder het genot van een kopje koffie of thee kennis maak je kennis met het lokale bestuur. Hierna is er de mogelijkheid om via een aantal speeddates vragen te stellen aan een bestuurslid, raadslid en wethouder.

“Tastbaar en interessant”

“Veel mensen vinden politiek vaak saai. Mijn ervaring is juist dat de gemeentepolitiek heel laagdrempelig en ook concreet is. Ik merk dat wanneer de politiek besluiten neemt over een dorp, een sportvereniging, het groenonderhoud en wegen, inwoners wel degelijk mee willen denken. Het gaat over je eigen gemeente, dorp of buurt. Je woont, werkt en sport in Achtkarspelen, daarover meepraten is niet alleen belangrijk, maar maakt het ook tastbaar en interessant.”, aldus CDA-wethouder Jouke Spoelstra.

Voorzitter Nico Bos gelooft vanuit het CDA in de kracht van het samen doen. “De ene mens is een ‘doener’ en de andere een ‘prater’. Maar elk talent kan een steentje bijdragen.”

Persoonlijke groei

Het maakt niet uit hoe oud je bent of welke specifieke kennis of kunde je hebt. Voorzitter Nico Bos: “We zijn op zoek naar kandidaat-raadsleden voor onze kieslijst. Daarnaast hebben we nog vele taken en activiteiten waar mensen hun talent kunnen ontwikkelen. In ruil daarvoor geven wij ruimte voor ideeën en persoonlijke groei. We denken aan mensen die raadsleden willen steunen of mee willen denken met het bestuur.

Maar ook is er ruimte voor talentvolle mensen die willen meewerken in de verkiezingscampagne, zoals het bijhouden van sociale media, het maken van een folder, etcetera. Kortom, we zijn op zoek naar maatschappelijk betrokken mensen die de CDA-achterban in beweging kan brengen.”

Aanmelden voor de bijeenkomst op 22 april ka via e-mail: n.bos5@chello.nl of j.spoelstra@achtkarspelen.nl.