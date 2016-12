Mensen dienen zelf meer te doen voor voorzieningen

Achtkarspelen: “Elf sterke dorpen”

BUITENPOST – B. en w. van Achtkarspelen zetten zich in voor “elf sterke dorpen”. Oftewel: alle elf dorpen in de gemeente blijven beschikken over voldoende goede voorzieningen voor sport, onderwijs en ontmoeting. Maar de inwoners van die dorpen zullen zelf meer moeten doen om voorzieningen in stand te houden.

De gemeente roept scholen en verenigingen op, samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. “Financieel draagt de gemeente in redelijkheid bij aan de voorzieningen”, melden b. en w. Maandagavond 6 februari is hierover een ‘inloopbijeenkomst’ in het gemeentehuis in Buitenpost.

Aanbevelingen KAW

Het bureau KAW heeft onderzoek gedaan naar de accommodaties. Uit deze inventarisatie blijkt dat het voorzieningenniveau in alle dorpen goed of voldoende is. Om het voorzieningenaanbod ook in de toekomst op peil te houden, moeten nu keuzes gemaakt worden. Zo verandert bijvoorbeeld de komende jaren de bevolkingssamentelling. Daardoor kan het lastiger worden om vrijwilligers te vinden. Het gemeentelijke accommodatiebeleid moet op deze en andere ontwikkelingen inspelen, zodat het voorzieningenaanbod in alle dorpen op peil blijft. KAW doet hiertoe een aantal aanbevelingen.

Buitenpost en Surhuisterveen

“Het college (h)erkent Buitenpost en Surhuisterveen als de belangrijkste dragers van bovendorpse voorzieningen, maar kiest bovenal voor een sterk elftal. Het college neemt uit het onderzoek de aanbevelingen over om meer samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarnaast krijgt de Mienskip meer verantwoordelijkheid en ruimte om keuzes te maken in accommodaties.”

Met het verhogen van de huren is het college “terughoudend”. Verder wil het college beide bibliotheken in de gemeente open houden. Uitgangspunt van het college blijft het behoud van onderwijs, sport en ontmoeting in de elf dorpen.

Informatieavond 6 februari

De mienskip krijgt een belangrijkere rol binnen accommodatiebeleid. Daarom organiseert de gemeente op maandagavond 6 februari van 19.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Buitenpost. Wethouder Jouke Spoelstra en de betrokken ambtenaren staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Gemeenteraad

Het onderzoek van KAW en de reactie van het college zijn gebundeld in de nota Accommodatiebeleid. In februari wordt de nota in de gemeenteraad besproken.