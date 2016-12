Ministerie van onderwijs komt methode van CSG Liudger en PCBO Tytsjerksteradiel bekijken

Zelfde reken-strategie op basisschool als middelbare school

BURGUM - CSG Liudger Burgum en de basisscholen van PCBO Tytsjerksteradiel hebben samen een nieuwe reken-strategie bedacht waarbij de leerlingen dezelfde methode gebruiken op de basisschool als op de middelbare school.

Dat vinden twee beleidsambtenaren van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap wel een bezoekje waard. Dit gaat gebeuren op vrijdag 16 december.

Het Rekenportfolio bestaat uit een handleiding voor docenten en een leerlingenportfolio. Deze zijn ontwikkeld voor alle docenten in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland die met rekenen te maken hebben.

Nu krijgen leerlingen in het primair onderwijs nog andere rekenstrategieën aangeleerd dan in het voortgezet onderwijs. Dat werkt verwarrend en daarom hebben beide organisaties samengewerkt, met deze doorgaande leerlijn als resultaat. In november is het eerste exemplaar van het Rekenportfolio uitgereikt aan wethouder Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze documenten zijn te vinden op www.csgliudger.nl en www.pcbotdiel.nl.