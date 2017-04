Waterpark Zwartkruis vreest biovergister

NOARDBURGUM/BURGUM - Waterpark Zwartkruis is sinds kort in handen van drie nieuwe eigenaren. De dagelijkse leiding geschiedt door het echtpaar Bastiaan en Elina Faber.

Het bedrijf heeft uitbreidingsplannen, zij het enigszins bijgesteld ten opzichte van die van de vorige - failliet gegane - eigenaar. Vanwege die aanpassing gaat de gemeente Tytsjerksteradiel de ruimtelijke procedure opnieuw doen. Faber en zijn companen hebben daar geen probbemen mee. Grootste struikelblok kan de komst worden van een biovergister bij ‘de centrale’ aan de Burgumer mar, op initiatief van Engie, de huidige eigenaar van de centrale. “Wy binne bang dat hjir dan gjin minske mear hinne wol”, zegt Faber. Engie verwacht amper overlast, zo bleek onlangs bij een presentatie voor omwonenden.



Een actiegroep ‘Geen tweede stinkfabriek in Burgum’ is inmiddels in het geweer gekomen.