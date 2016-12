Fietsster (75) zoekt contact met helper

"Wa hat my holpen?"

BURGUM - Een 75-jarige vrouw viel op dinsdag 11 oktober door hartproblemen van haar fiets aan de Elingsloane in Burgum. Een vrouw is bij haar blijven zitten totdat de ambulance was gearriveerd. Het slachtoffer wil graag in contact komen met deze vrouw, om haar te bedanken en ook omdat ze zich zelf helemaal niets herinnert van het ongeval, dat gebeurde in de buurt van makelaardij Jaap Kingma. De 75-jarige Burgumse kan worden bereikt op 0511-844057.