Uitreiking Bonifatiuspenning

BURGUM - Op zondag 8 januari reikte Pastor Diederik Duzijn van de R.K. St. Martinusparochie in Burgum, tijdens de Nieuwjaarsreceptie, de Bonifatiuspenning uit aan het echtpaar Herman en Marja Waagemans uit Hurdegaryp.

De Bonifatiuspenning is een erepenning en ingesteld door de bisschop van Groningen en Leeuwarden voor mensen die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijke hebben gemaakt binnen de Rooms Katholieke parochie.

Mevrouw Marja Waagemans heeft zich 16 jaar lang ingezet als redacteur van het parochieblad ‘Bonemare’. Daarnaast is zij penningmeester van de Katholieke Bond voor Ouderen, actief lid van het Katholiek Vrouwengilde en een niet aflatende steun bij de catering in het Martinushuis.

De heer Herman Waagemans heeft zich drie periodes verdienstelijk gemaakt als penningmeester van de St. Martinusparochie, daarnaast doet hij het beheer en het onderhoud van de gebouwen. De heer Waagemans is tevens beheerder en de cateraar van het Martinushuis.

Als dank voor al deze werkzaamheden ontvangen de heer en mevrouw Waagemans beiden een oorkonde van het Bisdom Groningen – Leeuwarden en de Bonifatiuspenning.