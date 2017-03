Trochsetterspriis voor Geart Steegstra

BURGUM - Oud-medewerker van Actief Geart Steegstra kreeg gisteravond de Trochsetterspriis van Doarpsbelang Burgum. Voorzitter Jan de Vries memoreerde dat broer Auke hem jaren geleden voorging met het winnen van deze prijs. Door Gerrit van der Meer

Geart Steegstra heeft zich de laatste jaren ingezet voor een beeld bij de brug of het aquaduct bij Burgum, waarmee de bootontwerper Hendrik Bulthuis moest worden geëerd. Dit heeft geresulteerd in het plaatsen van een zeilbootachtig beeld van kunstenaar Ids Willemsma bij het aquaduct, dat al naar Bulthuis was vernoemd.

Geart Steegstra zet zich ook in voor een bij het dorp passende inrichting van het 'Wetter- en Willepark'. Bij de gemeenteraad betoogde hij onlangs dat dit park niet 'Betuwe-achtig' moet worden.

Doarpsbelang-voorzitter Jan de Vriies wees ook op de tomeloze inzet van Geart Steegstra voor het elke week op tijd produceren van weekblad Actief, voor zijn pensioen. Samen met z'n broer Auke waren ze jarenlang de constante factoren bij deze krant.

Geart Steegstra zette zich ook in voor de tafeltennisvereniging Bergum. Het omslag van het clubblad is nog immer gebaseerd op een ontwerp van Geart Steegstra, merkte De Vries op.

De Steegstra's waren volgens De Vries ook de bedenkers van de 'tunnel ûnder it Prinses Margrietkanaal troch', maar dat klopt niet helemaal: het was een idee van Auke, waar Geart zich naar voegde. Auke hoopte dat er een stalen tunnel kon komen, gebouwd door Bergum Staalbouw in Sumar.

Dit laatste is niet gelukt, maar het (betonnen) aquaduct kwam er wel. Mét een verwijzing naar de B.M.-er van Hendrik Bulthiuis, mede dankzij Geart.