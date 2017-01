Vrijwilligster voor Sensoor en wereldwinkel

Trienke Sijtsma-Vonk koninklijk onderscheiden

HURDEGARYP - Trienke Sijtsma-Vonk (79) uit Hurdegaryp heeft

een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Wilma J. Mansveld van Tytsjerksteradiel reikte het versiersel woensdag 11 januari uit. Mevrouw Sijtsma is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sensoor, regio Friesland. Tijdens die receptie werd formeel afscheid genomen van mevrouw Sijtsma als vrijwilliger. Zij was meer dan 26 jaar vrijwilliger voor Sensoor region Friesland en voor de wereldwinkel ‘De Oare Wrâld’ in Burgum.

Sensoor - telefonische hulpdienst - is een vrijwilligersorganisatie die dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar is voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Dit kan via de telefoon, chat of per e-mail, anoniem en vertrouwelijk.

De vrijwilligers zijn bevlogen, goed opgeleide mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Zij bieden dag en nacht een luisterend oor aan mensen die hun verhaal niet in hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze luisteren naar verdriet en problemen, geven steun en denken mee. Sensoor biedt aandacht en verbinding.