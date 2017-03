U kunt stemmen tot 22 maart 12.00 uur

Trefpunt Sumar doet mee aan landelijke verkiezing ‘Kern met pit’

SUMAR – De plannen voor de verbouwing van de voormalige kosterswoning tot Trefpunt voor jong en oud in Sumar dingen mee naar de landelijke verkiezing van ‘Kern met pit’. Het Trefpunt won de provinciale verkiezing in Fryslân.

Elke provinciale winnaar heeft een eigen promotiefilmpje gemaakt. Op basis daarvan kunnen mensen hun stem uitbrengen. Deze stemmen tellen voor de helft van de uitslag mee. Er kan nog worden gestemd tot woensdag 22 maart ’s middags 12.00 uur.



105 jaar oud

De filmpjes zijn te vinden via: http://www.kernmetpit.nl/stem+nu/default.aspx .

De voormalige kosterswoning staat al een tijd leeg. De woning werd gebouwd in 1912, pal naast het catechesatielokaal, dat dateert uit 1907. Het pand is karakteristiek, maar ‘uitgewoond’. Om het op te knappen is circa 30.000 euro nodig.

Jongeren uit Sumar hopen er een buurthuis van te maken voor jong en oud, en tevens een aula voor begrafenissen. Op die manier kan het pand optimaal worden benut, verwachten de initiatiefnemers. Kerkelijke jongeren tussen 12 en 18 jaar namen het initiatief voor deze plannen. Zij hopen een deel van het gebouw in de toekomst als jeugdhonk te kunnen gebruiken.