Spreekuur voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Oenkerk

OENTSJERK - Sinds eind 2012 heeft NAH Zorg in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden een spreekuur georganiseerd in Leeuwarden. Deze try-out kwam voort uit het voortlopende samenwerkingsproject ‘zorg rondom hoofdletsel’.

Vanwege de vele aanmeldingen uit de regio Tytsjerksteradiel is het vervolg van dit maandelijkse spreekuur verplaatst naar locatie Heemstra State in Oentsjerk.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan op verschillende manieren ontstaan. Een CVA ('beroerte') is een bekend voorbeeld. Maar bij veel trauma's zoals een val of (verkeers-)ongeluk kan ook NAH ontstaan. Dat wordt niet altijd even snel opgemerkt. Bijvoorbeeld bij verkeersslachtoffers gaat de eerste aandacht uit naar de behandeling van de overige opgelopen kwetsuren. Pas na enige tijd valt het de naasten op dat het slachtoffer 'anders is geworden'. Er zijn daarnaast vele andere oorzaken voor NAH, als gevolg van onder andere hersentumoren, zuurstofgebrek en hartfalen.

Het spreekuur, wat iedere eerste dinsdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur plaatsvindt, is bedoeld voor mensen met (een sterk vermoeden van) NAH en hun naasten. Men kan hier informatie verkrijgen over NAH-specifieke begeleiding en behandeling, mogelijkheden rond second opinion, praktisch emotionele ondersteuning bij letselschade en lotgenotencontact.

Het is nodig vooraf een afspraak maakt via het cliëntservicebureau van NAH Zorg;

Telefoon : 058-256 3839 Email : info@nahzorg.nl