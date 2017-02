Onderdeel van landelijke actie Geef een glimlach cadeau

Special Care geeft verwenmomenten aan vrouwen met kanker

GARYP - Special Care zet vrouwen met kanker even in het zonnetje. In samenwerking met de organisatie van www.geefeenglimlachcadeau.nl wil deze Gariper schoonheidssalon vijf á acht vrouwen een gratis moment van ontspanning bieden tijdens een heerlijke behandeling.

“De actie van Look Good Feel Better staat in het teken van kanker en ik vind het fantastisch om dames die in zo’n zware periode zitten op deze manier een moment van rust en ontspanning te bieden in mijn kleinschalige salon,” aldus Loes Bontekoe.

Samen met nog ruim zo’n 300 andere salons door het hele land worden mensen met kanker verwend met een heerlijke behandeling. Deze actie zal de gehele maand februari duren.

“Ikzelf vind dit een super initiatief, we komen allemaal met kanker in aanraking of kennen iemand die hier mee te maken heeft of heeft gehad in directe omgeving of verder weg. Wat is er nou mooier om deze dames een moment te geven waarin ze zich even niet ziek voelen”.

"Kent u iemand die zo’n verwenmoment verdient? Geef haar dan op via www.geefeenglimlachcadeau.nl."