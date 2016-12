Sloopherrie Burgum bijna ten einde

BURGUM - Struik Sloopwerken uit Krimpen aan de IJssel is tot de kerstdagen nog bezig met het slopen - boven water - van de oude brug bij Burgum over het Prinses Margrietkanaal.

Na de jaarwisseling volgt het slopen onder water en in de bodem. Vervolgens moeten ook de oude remmingwerken worden gesloopt. Dit duurt tot maart. De verwachting is dat de geluidsoverlast - waar de laatste paar maanden sprake van was - na de kerstdagen afgelopen zal zijn, meldt woordvoerster Gerda Streekstra van het projectbureau De Centrale As.



De oude brug, aangelegd in de Tweede Wereldoorlog, was eigenlijk al lang afgeschreven. Maar de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat, c.q. de minister van Verkeer en Waterstaat, konden het lange tijd niet eens worden over wie wat zou dienen te betalen voor een nieuwe brug.



Een paar jaar geleden is dit opgelost. Rijkswaterstaat beheert het Prinses Margrietkanaal, dus ook de bruggen over dit kanaal. De gemeente Tytsjerksteradiel doet het onderhoud van het wegdek. De brugbediening zal vanaf maart plaatsvinden bij de brug Skûlen­boarch.