Organist Heeringa vertelt het scheppingsverhaal in Sumar

SUMAR – Zondagmiddag 22 januari vindt er in de Dorpskerk aan de Greate Buorren in Sumar een orgelconcert plaats. “De PKN-gemeente van Sumar organiseert met regelmaat bijzondere diensten om een breed publiek te bereiken”, vertelt Jouke Hoekstra, lid van de commissie die belast is met de organisatie van de diensten.

Ditmaal komt organist Jaap Sake Heeringa uit Dokkum. Hij heeft orgelimprovisaties gemaakt gebaseerd op het Bijbelse scheppingsverhaal. Samen met spreker Gooitzen Riemersma is hij hiermee al een aantal jaren op ‘kerkenpad’. Hij heeft er succes mee. “Het concert met beeldondersteuning en samenzang is inmiddels op vijfentwintig verschillende locaties in de regio gehouden. Aanstaande zondag wordt het concert gegeven in Sumar.

Ieder zondagochtend om half tien is de reguliere kerkdienst in Sumar. Veel mensen waarderen echter ook de themadiensten die daarnaast met regelmaat worden georganiseerd. “Op 12 februari (19.30 uur) bijvoorbeeld komt Sebastiaan Schippers met trompettist Lammert de Vries een concert geven. Soms organiseren we ook een samenzang of nodigen we een spreker uit,” aldus Jouke Hoekstra.

Het orgelconcert van Jaap Sake Heeringa begint om 15.00 uur. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers. De entree is gratis. Er wordt een collecte gehouden onder het publiek voor de bestrijding van de onkosten en ten gunste van het orgelfonds.