Bij Foto van Klaas Rozema

Nieuwjaarsconcert Koardinaasje

EASTERMAR - Het Eastermarder koor Koardinaasje organiseert op zondag 15

januari om 15.00 uur een nieuwjaarsconcert in De Hege Stins aan de Torenlaan

12-14 in Eastermar. Medewerking wordt verleend door Brassband de Bazuin uit Rottevalle, zangeres Gerbrich van Dekken met haar band It Grutte Guod en

Maria Hoogterp op dwarsfluit.

Brassband De Bazuin en het koor Koardinaaasje repeteren samen voor het nieuwjaarsconcert. Foto: Klaas Rozema

Koardinaasje is een van de vier koren die Eastermar rijk is. Naast het algemene koor dat Koardinaasje heet, zijn er in het dorp een shantykoor en twee kerkelijke koren.

Koardinaasje heeft dertig leden, mannen en vrouwen. De vrouwen zijn in de meerderheid. Extra mannelijke leden zijn welkom. “Vooral tenoren kunnen we goed gebruiken,” vertelt Antsje Schoenmaker. Er zijn nu zes bassen en drie tenoren. De repetitie-avond is op dinsdag.

Het koor zingt een gevarieerd repertoire, van licht klassiek tot moderne popsongs. Een muziekcommissie bepaalt de keuze. “We zijn een gezelligheidskoor, maar hebben ook ambitie”, vertelt Antjse Schoenmaker. Móói zingen is zeker het doel van de koorleden.

Het koor organiseert ieder jaar wel een bijzonder optreden. Vorig jaar was dat het kerstconcert met Joost Wiersma. Dit jaar een nieuwjaarsconcert met brassband De Bazuin. “Vorig jaar ontmoette Koardinaasje Anne van der Sluis, dirigent bij De Bazuin. Toen is het plan opgevat om ook eens iets samen te doen.”

Koardinaasje staat onder leiding van Frank van Dijk. Het nieuwjaarsconcert krijgt een extra dimensie dankzij de medewerking van Gerbrich van Dekken & It Grutte Guod en Maria Hoogterp die dwarsfluit speel.

Kaarten à € 8,00 zijn aan de zaal te verkrijgen of te reserveren via koardinaasje@hotmail.com. De zaal gaat een half uur voor aanvang van het concert open.