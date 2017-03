”Minsken libje nei utstapkes ta”

Nieuwe vrijwilligers zijn essentieel voor de Zonnebloem

BURGUM – “By de Zonnebloem tinke in soad minsken allinnich oan boatreiskes”. Sjerp Tolsma is sinds een jaar voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem in Tytsjerksteradiel. Met passie vertelt hij over het belangrijke werk van zijn organisatie. Hij wil meer aandacht voor de lokale afdelingen van de landelijk opererende vereniging. Dat is broodnodig. De Zonnebloem draait op vrijwilligers, en vrijwilligers zijn schaars.

Vrijwilligers scheppen hutspot met spekjes en rookworst op na een gezellige middag in De Stryp. FOTO: KLAAS ROZEMA

Tweeënveertig jaar geleden richtte de Rooms-Katholieke Kerk de Zonnebloem-afdeling Tytsjerksteradiel op. Vandaag de dag helpt de afdeling nog steeds mensen met een lichamelijke beperking. In Tytsjerksteradiel staan 150 deelnemers op de gastenlijst van de Zonnebloem. Daarnaast krijgen dertig mensen regelmatig bezoek van een vrijwilliger, omdat ze niet mee kunnen doen met activiteiten.



In Tytsjerksteradiel zetten 37 vrijwilligers zich in voor de Zonnebloem. Dit lijkt veel, maar het aantal is zeker niet overdadig. De meeste deelnemers hebben veel hulp nodig. Activiteitencoördinator Tine de Vries vertelt: “By útstapkes mei de boat stiet it efterdek fol mei rollators”. Toch is hulp bij praktische zaken niet het belangrijkst. Veel mensen die met de Zonnebloem gaan, hebben vooral behoefte aan persoonlijke aandacht. “Efkes in praatsje meitsje, of in hân op it skouder lizze, it binne de lytse dingen dy’t it dogge”, aldus De Vries. De afdeling organiseert ieder jaar vijftien activiteiten. Dit zijn grote activiteiten zoals de boottocht vanaf Burgumerdaam, of kleinere uitstapjes zoals ‘om in fiskje nei Lauwerseach’ of een bezoek aan het winkelcentrum in Damwâld.



‘Alternatieve Sinterklaas’



Dat de sfeer er tijdens de activiteiten goed inzit, geeft Tolsma aan met de volgende anekdote over een bijeenkomst. In 2016 werd de muziekmiddag niet gecombineerd met de sinterklaasviering zoals tijdens voorgaande jaren. De deelnemers kregen wel een presentje, maar Sinterklaas liet verstek gaan. Twee vrijwilligers hadden zich daarom ‘half verkleed’ als Sinterklaas en Zwarte Piet. Voor de andere helft waren ze verkleed als schoonmaker. Al schrobbende kwamen ze de ‘De Stryp’ in Burgum binnen en riepen: “Jimme hawwe Sinteklaas útband, dan moatte wy mar as skjinmakker oan it wurk”. Tolsma al schaterend: “It giet om de wille, om de minsken te fermeitsjen”.

‘Er kan zoveel meer dan je denkt’

Veel vrijwilligers draaien al lang mee. Twee vrijwilligers zijn vanaf het begin bij de Zonnebloem betrokken en sommige vrijwilligers zijn de tachtig al gepasseerd. De organisatie is ontzettend blij met deze trouwe krachten, maar er is ook nieuwe aanwas nodig, om ook in de toekomst het belangrijke werk te kunnen blijven doen. Tolsma benadrukt dat vrijwilligers niet iedere week hoeven aan te treden en dat je echt wat voor mensen kunt betekenen. ”Minsken libje nei utstapkes ta en ús motto is: ‘Er kan zoveel meer dan je denkt’”. Tolsma vertelt over een echtpaar dat een keer met een speedboot wilde varen. Tolsma vond de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bereid om dit te regelen. Helaas is het varen er niet van gekomen, de vrouw was te ziek en een aantal weken later overleed ze. Vrijwilligers krijgen vanuit de Zonnebloem veel begeleiding om met moeilijke situaties om te kunnen gaan. Ook zijn er diverse cursussen te volgen, gericht op het verbeteren van luister- en gespreksvaardigheden.



Nieuwe penningmeester



De afdeling Tytsjerksteradiel zoekt tevens vrijwilligers die bestuurlijke ervaring willen opdoen. In 2018 treedt de huidige penningmeester af. Tolsma en De Vries geven aan dat het niet eenvoudig is om een nieuwe penningmeester te vinden. Naast ‘feeling’ met cijfers is gevoel voor de doelgroep minstens zo belangrijk. Dat laatste geldt voor alle vrijwilligersfuncties bij de Zonnebloem. Tolsma vult aan: “Jo moatte gjin oardiel hawwe en in goede gasthear of gastfrou wêze”.



Naast vrijwilligers zijn ook donateurs essentieel voor de Zonnebloem. Een terugloop van inkomsten uit de loterij en donaties leidt tot bezuinigingen. Vanaf 2018 stopt de Zonnebloem met het landelijk aanbieden van aangepaste vakanties. Alleen de vaarvakanties gaan nog door. Tolsma benadrukt dat de lokale afdeling alle activiteiten blijft organiseren. Hij maakt hierbij een kleine kanttekening: “Dan moatte der wol genôch frijwilligers wêze fansels”. Aanmelden als vrijwilliger of donateur kan via www.zonnebloem.nl of door te bellen met Antje Belksma (058-2563400).