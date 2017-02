"Samen beter in 'It BetterSkip'"

Nieuw gezondheidscentrum in Eastermar

EASTERMAR - Dinsdag 14 februari kwamen wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op werkbezoek in ‘It BetterSkip’, het nieuwe gezondheidscentrum in Eastermar.

In Eastermar is het gelukt om door de krachten te bundelen, zo’n voorziening te behouden: een apotheekhoudende huisartsenpraktijk op de benedenverdieping en andere zorgvoorzieningen erboven en ernaast. Het nieuwe gezondheidscentrum is in september 2016 officieel geopend.

Op de benedenverdieping bevindt zich de gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijk van apotheekhoudend huisarts Piet (en Eltine) Wiersema. In 2000 begon hij de solopraktijk in Eastermar met één apothekersassistente. Inmiddels bestaat zijn team uit drie apothekers-/doktersassistentes, een praktijkondersteuner somatiek voor de chronische zorg en een praktijkondersteuner GGZ voor de psychische zorg.

Op de bovenverdieping bevinden zich de medewerkers van het ‘Team om ‘e Mar’ van Thuiszorg de Friese Wouden. Direct naast de huisartsenpraktijk zit ‘Fysiotherapie yn ’t doarp’, voor alle soorten fysiotherapie, manuele therapie, maar ook om te sporten en fitnessen. De komende tijd zullen er allerlei groepen opgestart worden om gezond bewegen te stimuleren. Op verschillende dagdelen zijn maatschappelijk werk van het dorpenteam, een diëtiste van dieetzorg Libra en een logopediste van Logopediepraktijk Burgum aanwezig.



Ook komt twee keer per maand het team van Transcare, voor mensen met chronische pijn, in ‘It BetterSkip’. Op de bovenverdieping (met traplift) zijn behalve een grote ruimte voor vergaderingen, workshops of groepslessen, ook nog twee ingerichte behandelkamers/spreekkamers per dagdeel te huur.



Samenwerken, korte lijntjes

Het werkt prettig, om met elkaar in één gebouw te zitten. Zo kunnen de thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld meteen medicijnen meenemen voor hun cliënten, vanuit de apotheek op de benedenverdieping. Of direct even informatie terugkoppelen aan de huisarts en assistentes, als zij bijzonderheden hebben opgemerkt tijdens hun huisbezoek.

Korte en snel overleg komt cliënten ten goede

Ook zijn er korte en snelle overlegmomenten mogelijk. Bijvoorbeeld tussen maatschappelijk werk, praktijkondersteuner en huisarts, waardoor bepaalde acties snel in gang kunnen worden gezet. Dit is fijn voor alle medewerkers, maar vooral ook voor de mensen die zorg nodig hebben.

It BetterSkip is gevestigd aan de E.M. Beimastrjitte 69 in Eastermar en ook op internet te vinden: www.itbetterskip.frl.