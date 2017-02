Meld jij het als je iets verdachts ziet?

DOKKUM - De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel en politie Team Noordoost Fryslân maken zich zorgen over de toenemende mate van drugshandel in de regio. Politiewoordvoerder Anne van der Meer: “We strijden al jaren tegen drugscriminaliteit, maar het verminderd niet. Als er een drugsdealer vastzit, lijkt het alsof een ander het overneemt.” De campagne ‘Ken jij een drugsdealer?‘ wordt onder de aandacht gebracht.

Een bekend fenomeen: afvalstoffen van drugsproductie die in de berm worden gedumpt. Foto: Klaas Rozema

Vorige week werd een 27-jarige inwoner van De Westereen aangehouden, samen met een 32-jarige man. Het duo wordt verdacht van de handel in harddrugs in Noordoost Fryslân. De 27-jarige Westereender is een bekende van de politie als het gaat om de handel in drugs. In 2015 zat de man hiervoor in de gevangenis. Na opnieuw meldingen startte de politie een onderzoek, waarin ook de 32-jarige naar voren kwam. Hij staat bij de politie bekend als drugsgebruiker. Het vermoeden bestaat dat beide mannen gezamenlijk in drugs handelden. De rechter-commissaris besloot ze in ieder geval veertien dagen in bewaring te stellen.

Het gebruik van drugs als cocaïne, speed en GHB brengt veel overlast voor de omgeving met zich mee: schoolverzuim, criminele activiteiten en verslavingsproblematiek. Om drugscriminelen te stoppen roept de politie inwoners op signalen van drugscriminaliteit anoniem te melden. Zonder informatie kunnen zij niets doen.

Burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel: “Getuigen van vermoedelijke drugshandel durven vaak niet te melden. Zij zijn bang voor de gevolgen. Voor ons is die informatie juist cruciaal om de drugscriminaliteit aan te kunnen pakken.”

In totaal zijn via Meld Misdaad Anoniem in 2015 16.400 meldingen doorgestuurd. Op basis hiervan zijn ruim 1.900 verdachten aangehouden, ruim 1.100 misdrijven opgelost en 113 misdrijven voorkomen. Melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of het gratis nummer 0800-7000.