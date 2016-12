Honderden Stenden afgestudeerden op podium in Harmonie

Master Award voor Burgumer Ondernemer Geesje Duursma



Afgelopen vrijdag stond Stadschouwburg De Harmonie in Leeuwarden op zijn kop. Stenden Hotel Management School hield voor 217 bachelor en 17 Master studenten de diploma uitreiking. Maar liefst 800 gasten togen naar Leeuwarden om hun zoon of dochter te zien stralen.

Spectalulaire openingsact

Stralen deden ze! Tijdens de opera openingsact maakten de afgestudeerden hun entree op het grote podium. Zij werden toegesproken door onder andere Stenden alumnus Robert Payer, General Manager van Waldorf Astoria en Hilton Amsterdam en verkozen tot een van de beste vijf hoteliers ter wereld. Hij deelde zijn ervaringen en visie op gastvrijheid met de studenten. Na de opening werden de studenten een voor een naar voren geroepen om het begeerde diploma én applaus in ontvangst te nemen.

Master Award Geesje Duursma

Elk jaar wordt ook de Master Award uitgereikt. Een gezamenlijk initiatief van Stenden Hotel Management School en Stenden School of Leisure & Tourism als erkenning voor bijzondere bijdragen aan een van de beide masterprogramma’s. Dit jaar is de Master Award naar Geesje Duursma, eigenaar van Restaurant De Pleats in Burgum, gegaan. Zij is als ondernemer bijzonder door haar Leven Lang Leren (voorbereiding promotieonderzoek), haar maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid bij het horecaonderwijs (de hotelschool en onderzoeksinstituut Academy of International Hospitality Research. Een echte horecaondernemer ‘Nieuwe School’ en voorbeeld voor de studenten!

