Klinkende zege KF De Wâlden

GRONINGEN - Van de zaalcompetitie naar het veld is vaak een grote stap. Maar van een zaalwedstrijd naar een regenachtig veldduel op groot veld, dát is helemaal een omschakeling. Toch gingen de korfballers van De Wâlden daar zaterdagmiddag uitstekend mee om op bezoek bij laagvlieger ROG.

Binnen no time stond het 1-8 voor de formatie van trainer Sake Koelma. De wedstrijd was daarmee wel gespeeld, al ging de voet niet van het gaspedaal. De Wâlden bleef tot het einde scherp in de afronding, maakte 27 doelpunten en liet de thuisploeg volledig kansloos: 13-27. Door de winst houdt de fusieclub de koppositie in handen. "Als je kampioen wilt worden, moet je winnen van de concurrenten, maar ook zeker van de nummer laatst”, wist uitblinkster Lisette Henstra. "Met 27 doelpunten mogen we zeker tevreden zijn. In de rust hadden we ook slechts 4 goals tegen. Al met al is er een goede basis gelegd voor de strijd om het kampioenschap."