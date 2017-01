Kinderen van Dûbel-Ien op de schaats

SUWALD - In Suwâld was het ijsbaanbestuur vrijdagochtend al vroeg in touw. Een gedeelte van de baan werd klaargemaakt voor alle kinderen van CBS Dûbel-Ien. Vanaf 9.30 uur werd er volop geschaatst en konden de kinderen de Elfstedentocht rijden. Na afloop werden ze getrakteerd op warme chocolademelk met wat lekkers.